Промес и Соболев – в атаке «Спартака» на матч с «Зенитом»

В четверг вечером «Спартак» будет принимать «Зенит» в матче третьего тура группового этапа Фонбет Кубка России. Наставник московской команды Гильермо Абаскаль принял решение выпустить на поле с первых минут таких игроков:

Максименко, Хлусевич, Маслов, Джикия, Классен, Литвинов, Умяров, Зобнин, Игнатов, Промес, Соболев.

Матч между «Спартаком» и «Зенитом» на «Открытие Арене» стартует в 20:30 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле во всех красках можно будет в текстовой трансляции, которую организует портал LiveResult.

Напомним, что «Спартак» ранее проиграл «Зениту» в Суперкубке (0:4) и чемпионате (1:2).