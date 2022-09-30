Баженов прокомментировал победу «Спартака» над «Зенитом»

Бывший форвард «Спартака» Никита Баженов высказался после победы «красно-белых» над «Зенитом» в матче Фонбет Кубка России.

«Мне понравился матч. Отличная игра. Обе команды показали хороший футбол, но «Спартак» был сильнее во втором тайме – перебегали, переборолись, переиграли», — цитирует слова Баженова «Чемпионат».

Эксперт отметил, что счет матча не так важен, как игра, ведь «Спартак» превзошел «сине-бело-голубых» именно по игре.

«Красно-белые» разгромили «Зенит» в рамках матча 3-го тура группового этапа Фонбет Кубка России со счетом 3:0. Дублем отметился Куинси Промес, еще один мяч забил Александр Соболев.