Ветеран «Спартака» назвал главную причину разгрома «Зенита»

Бывший защитник сборной СССР и московского «Спартака», а ныне футбольный аналитик Александр Мостовой поделился мнением о крупной победе «красно-белых» над петербургским «Зенитом» в матче группового этапа Фонбет Кубка России.

В беседе с корреспондентом Sportbox эксперт назвал причину неудачи команды Сергея Семака. По его словам, на игре «Зенита» сказалось отсутствие ключевых футболистов. Бубнов считает, что питерцам сильно не хватало на поле Вилмара Барриоса, Деяна Ловрена и Клаудиньо.

Встреча состоялась на стадионе «Открытие Банк Арена» и завершилась победой «Спартака» со счетом 3:0.