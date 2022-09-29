Баженов рассказал, за счёт чего «Спартак» сможет победить «Зенит»

Бывший нападающий «Спартака» Никита Баженов поделился ожиданиями от матча 3-го тура группового этапа Фонбет Кубка России, в котором «красно-белые» встретятся с «Зенитом».

Футболист признался, что считает петербуржцев фаворитами предстоящей встречи, однако допустил, что «Спартак» сумеет навязать борьбу «Зениту» за счёт некоторых факторов.

«А — это борьба: важно, чтобы в количестве они преобладали. Б — не терять простых мячей, потому что «Зенит» наказывает.

Самоотдача — это базовая вещь. Также нужна гибкая тактика. Важно реагировать на какие-то моменты по ходу всей игры. Важно, чтобы человеческого фактора не было в худшую сторону: карточки, фолы, привозы в свои ворота», — приводит слова Баженова «Чемпионат».

Матч «Спартак» — «Зенит» состоится сегодня, 29 сентября. Встреча начнётся в 20:30 по московскому времени.