Юран: «Уверенная победа»

В третьем туре группового раунда Фонбет Кубка России московский «Спартак» славно отыгрался у питерского «Зенита» за поражение в матче восьмого тура российского чемпионата, когда питерцы выиграли со счетом 2:1. На сей раз «Спартак» забил три безответных мяча, оформив крупную победу. Игру прокомментировал бывший футболист московского клуба Сергей Юран.

- Хорошие эмоции сегодня, 3:0 победа! «Спартак» очень здорово выглядел. Они забили свои моменты, поэтому и победили. С «Зенитом» можно бороться, всё от головы идёт. Рад, что «Спартак» наконец-то победил «Зенит». Уверенная победа., - цитирует слова Юрана издание «Спорт-экспресс».

В следующем матче «Спартак» сыграет в гостях с «Пари НН», эта игра состоится второго октября в рамках российского чемпионата.