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Кубок России

Николсон: «Это был отличный матч»

30 Сентября 2022 • 04:08 Комментировать
Спартак Москва
3:0
Зенит
окончен

В третьем туре группового раунда Фонбет Кубка России московский «Спартак» славно отыгрался у питерского «Зенита» за поражение в матче восьмого тура российского чемпионата, когда питерцы выиграли со счетом 2:1.

На сей раз «Спартак» забил три безответных мяча, оформив крупную победу. Игру прокомментировал нападающий московского клуба Шамар Николсон.

- Результат говорит за себя. Это был отличный матч. В начале было тяжело, но в концовке мы справились и одержали победу. У нас всегда большие амбиции. Что мне еще сказать? Победу над «Зенитом» всегда можно считать большой, - цитирует слова Николсона издание «Sport24».

В следующем матче «Спартак» сыграет в гостях с «Пари НН», эта игра состоится второго октября в рамках российского чемпионата.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Шамар Николсон
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