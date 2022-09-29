​Новый спортивный директор «Спартака» не стал общаться с журналистами

На днях должность спортивного директора «Спартака» занял Пол Эшуорт. Англичанин перед кубковым матчем против «Зенита» не стал общаться с представителями СМИ. Эшуорт проигнорировал вопросы и направился в помещение стадиона.

Стоит сказать, что «Спартак» не стал устраивать пресс-конференцию по поводу назначения Пола Эшуорта. В клубе сообщили, что англичанин может пообщаться с прессой по завершению первой части сезона, когда можно будет делать какие-то выводы.

Матч между «Спартаком» и «Зенитом» в рамках третьего тура группового этапа Фонбет Кубка России стартует в 20:30. Не пропустите текстовую трансляцию.