Червиченко: «Счёт не по игре»

В третьем туре группового раунда Фонбет Кубка России московский «Спартак» славно отыгрался у питерского «Зенита» за поражение в матче восьмого тура российского чемпионата, когда питерцы выиграли со счетом 2:1. На сей раз «Спартак» забил три безответных мяча, оформив крупную победу. Игру прокомментировал бывший владелец московского клуба Андрей Червиченко.

- Счет впечатляет, но он не по игре. «Спартаку» в какой-то момент повезло. Победа по счету получилась яркая у «Спартака», но у команды будут проблемы уже в следующем матче. Они выложились полностью в Кубке, но ведь важно набирать очки и в чемпионате, - цитирует слова Червиченко издание «Спорт-экспресс».

В следующем матче «Спартак» сыграет в гостях с «Пари НН», эта игра состоится второго октября в рамках российского чемпионата.