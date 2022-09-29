Абаскаль рассказал, как «Спартак» будет бороться с левым флангом «Зенита»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем с «Зенитом».

- Все в России говорят о левом фланге «Зенита», что он создает сложности для соперников. Что вы приготовили сегодня - закрывать эту зону или отталкиваться от своей игры?

- Известно, что у «Зенита» очень сильный левый фланг, он играет там в комбинации. Мы отлично знаем, что он там делает. Мы будет стараться играть в контакт, не давать там пространства, не давать строить комбинации. Проходит время, мы тренируемся, знаем, что соперник будет делать. Будем стараться избегать быстрых комбинаций, комбинаций в стенку, быстрых передач накоротке, чтобы «Зенит» не доходил до нашей штрафной.