Семак назвал слабые стороны Бакаева

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем со «Спартаком».

- Как встретят Бакаева, будет ли он сегодня играть?

- Получит, должен получить. Мы не знаем, как будет игра складываться, но, конечно, он привыкает, втягивается, больше понимает нашу игру. То, что у него желание огромное, это видно абсолютно в каждой игре, каждой тренировке. Ему немного нужно понять требования, играть немного быстрее, думать быстрее, мяч гонять быстрее, потому что он больше привык работать индивидуально, это немного замедляет общекомандные действия. В этом отношении ему нужно немного привыкнуть, но по его потенциалу и качествам я уверен, что это очень хороший игрок. Он нам поможет.