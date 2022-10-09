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Кубок России

Соболев — о победе над «Зенитом» в Фонбет Кубке России: Обычная игра за три очка

09 Октября 2022 • 18:15 Комментировать
Спартак Москва
3:0
Зенит
окончен

Нападающий «Спартака» Александр Соболев ответил на вопрос о значимости победы над «Зенитом» в матче Фонбет Кубка России.

«Стала ли победа над Зенитом важной? Обычная игра. Уже говорил, что за эту любую игру дают три очка. Сверх настроя на «Зенит» не было», — передает слова Соболева «Чемпионат».

Игрок заявил, что после победы над «сине-бело-голубыми» никакой определенной уверенности не добавилось, она есть всегда после победы над любой командой.

Напомним, «Спартак» разгромил «Зенит» в матче 3-го тура группового этапа Фонбет Кубка России со счетом 3:0.

В текущем сезоне 25-летний форвард принял участие в 15 играх с учетом всех турниров, забил 8 голов и сделал 5 ассистов.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Александр Соболев
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