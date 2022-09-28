В «Зените» ответили, сыграет ли Барриос со «Спартаком»

Гендиректор петербургского «Зенита» Александр Медведев ответил на вопрос, сыграет ли колумбийский полузащитник Вилмар Барриос в предстоящем матче Фонбет Кубка России против столичного «Спартака».

«Барриос уже летит в Россию. Решение об участии игрока в матче со «Спартаком» будет принято в день игры», - цитирует руководителя «Чемпионат».

Минувшей ночью сборная Колумбии провела товарищеский матч против команды Мексики. Южноамериканцы победили со счетом 3:2, решающий гол в активе Барриоса.

Матч «Спартак» - «Зенит» состоится на стадионе «Открытие Банк Арена» в четверг, 29 сентября.