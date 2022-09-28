Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Кубок России

В «Зените» ответили, сыграет ли Барриос со «Спартаком»

28 Сентября 2022 • 12:06 Комментировать
Спартак Москва
...
Зенит
1 4.00 X 3.95 2 1.82
29.09 20:30

Гендиректор петербургского «Зенита» Александр Медведев ответил на вопрос, сыграет ли колумбийский полузащитник Вилмар Барриос в предстоящем матче Фонбет Кубка России против столичного «Спартака».

«Барриос уже летит в Россию. Решение об участии игрока в матче со «Спартаком» будет принято в день игры», - цитирует руководителя «Чемпионат».

Минувшей ночью сборная Колумбии провела товарищеский матч против команды Мексики. Южноамериканцы победили со счетом 3:2, решающий гол в активе Барриоса.

Матч «Спартак» - «Зенит» состоится на стадионе «Открытие Банк Арена» в четверг, 29 сентября.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Александр Медведев Вилмар Барриос
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
СПАРТАК МОСКВА ЗЕНИТ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
28.09  15:00 Урал ... Торпедо Москва 1.91 3.45 4.40
28.09  17:30 Химки ... Локомотив Москва 3.15 3.45 2.31
28.09  17:30 Оренбург ... Динамо Москва 3.55 3.60 2.09
28.09  20:00 ЦСКА Москва ... Сочи 2.15 3.65 3.30
28.09  20:00 Краснодар ... Пари НН 1.66 4.30 4.90
Все матчи
Новости
Сегодня, 28 Сентября
12:06 · Кубок России
В «Зените» ответили, сыграет ли Барриос со «Спартаком»
11:01 · Россия. Премьер-лига
Баженов: «Если кого-то из футболистов «Спартака» мотивирует приход нового спортивного директора, мне грустно за этого игрока»
10:25 · Кубок России
Титов сделал прогноз на матч «Химки» - «Локомотив»
03:08 · Кубок России
Бояринцев: «Спартак» возьмёт реванш у «Зенита» 1
27 Сентября
23:00 · Кубок России
Потеря в стане «Урала» - Урунов пропустит кубковый матч с «Торпедо» 1
22:38 · Кубок России
Генич поделился прогнозом на матч «Динамо» и «Оренбурга»
22:06 · Кубок России
Баженов считает «Зенит» фаворитом будущего кубкового матча против «Спартака»
19:35 · Кубок России
​Гаврилов верит, что «Спартак» обыграет «Зенит»
17:34 · Кубок России
Камоцци считает, что у «Спартака» есть шансы на победу в матче с «Зенитом» 1
15:23 · Кубок России
Семак: «Спартак» — один из наших главных соперников 2
13:57 · Кубок России
Агент сообщил, что Щенников попадёт в заявку ЦСКА на матч против «Сочи»
12:43 · Россия. Премьер-лига
Барриос может пропустить матч Кубка России со «Спартаком»
26 Сентября
17:15 · Россия. Премьер-лига
Анар Мамедов — новый спортивный директор «Химок» официально
14:41 · Кубок России
​Кубковые матчи начнутся с минуты молчания
14:19 · Кубок России
​Назначен арбитр на матч «Спартак» - «Зенит»
Все новости