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Литвинов: «У зенитовских бразильцев можно поучиться спокойствию и работе с мячом»

01 Октября 2022 • 16:54 Комментировать
Спартак Москва
3:0
Зенит
окончен

Футболист столичного «Спартака» Руслан Литвинов ответил на вопрос о преимуществах бразильских легионеров петербургского «Зенита».

«У зенитовских бразильцев можно научиться спокойствию и работе с мячом. Как они двигают мяч вперед. Для игрока в центре главное качество — как двигать мяч», – рассказал молодой защитник «красно-белых» в интервью изданию «РБ Спорт».

Напомним, что в недавнем поединке Фонбет Кубка России «Спартак» впервые с 2017 года одержал победу над принципиальным соперником со счётом 3:0.

В таблице Российской премьер-лиги москвичи находятся на пятой строчке, а свой квартет кубкового соревнования «красно-белые» возглавляют со стопроцентным показателем после трёх туров.
 

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Руслан Литвинов
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