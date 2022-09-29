Сантос: «Мы не можем показывать тот футбол, который мы показали сегодня»

Полузащитник «Зенита» Дуглас Сантос дал комментарий после матча со «Спартаком» (0:3).

- Мы сегодня не показали свою игру. Допустили много брака, действовали недостаточно агрессивно. Мы не сделали то, к чему готовились. Нужно делать выводы и таких игр больше не допускать. Мы не были похожи на себя.

Что нам сказали в раздевалке после игры? То, что говорилось в раздевалке, остаётся там. Это только для игроков. Что касается настроя на матч - на любую игру нужно настраиваться, даже если она товарищеская. Мы не можем показывать тот футбол, который мы показали сегодня, - приводит слова игрока корреспондент сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Николай Алексеев.