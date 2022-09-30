Круговой: «Мы просто не забили свои моменты, дело не в недооценке»

В третьем туре группового раунда Фонбет Кубка России московский «Спартак» славно отыгрался у питерского «Зенита» за поражение в матче восьмого тура российского чемпионата, когда питерцы выиграли со счетом 2:1.

На сей раз «Спартак» забил три безответных мяча, оформив крупную победу. Защитник питерского клуба Данил Круговой считает, что «Зенит» проиграл вследствие слабой реализации своих моментов:

- «Спартак» забил свои моменты, а мы нет. Никакой недооценки соперника не было. Принципиальный ли это матч для нас? Конечно! Матчи со «Спартаком» принципиальны всегда, - заявил Круговой в интервью «Спорт-экспресс».

В следующем матче «Зенит» сыграет дома с «Ростовом», эта игра состоится второго октября в рамках российского чемпионата.