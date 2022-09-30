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Кубок России

Парфёнов считает, что «Спартак» заслуженно обыграл «Зенит»

30 Сентября 2022 • 15:10 Комментировать
Спартак Москва
3:0
Зенит
окончен

Наставник «Родины» Дмитрий Парфёнов прокомментировал победу «Спартака» над «Зенитом» в матче 3-го тура Фонбет Кубка России.

«Если «Спартак» выиграл 3:0 у «Зенита», значит все заслуженно. Вчера была победа на кураже. «Красно-белые» очень дисциплинированно сыграли в обороне, хорошо прессинговали», — приводит слова Парфёнова «РБ Спорт».

Специалист считает, что у «Спартака» есть все возможности для борьбы с «Зенитом» в чемпионате России, ведь у них большая группа качественных футболистов.

«Красно-белые» разгромили санкт-петербургский клуб в рамках группового этапа Фонбет Кубка России со счетом 3:0. «Спартак» продолжает уверенно лидировать в группе В, набрав 9 очков. «Зенит» располагается на третьей строчке, имея в своем активе 3 балла.    

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Дмитрий Парфёнов
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