​Черчесов высказался перед кубковой битвой «Спартака» и «Зенита»

В четверг вечером «Спартак» и «Зенит» выяснят отношения на футбольном поле в рамках третьего тура групповой стадии Фонбет Кубка России. Об очередной встрече команд высказался тренер Станислав Черчесов, который в своё время работал с национальной сборной России.

«Самое главное, как клубы к этим играм относятся, какие составы выставляют, с каким настроем выходят. Если каждый матч будет проходить с тем же накалом, как два матча в чемпионате, то таких встреч должно быть больше», - поделился Черчесов своими мыслями. Слова наставника «Ференцвароша» приводит «Спорт-Экспресс».

Напомним, что «Спартак» и «Зенит» в сезоне 2022/2023 проведут как минимум пять очных матчей. Два из них уже состоялись – питерцы обыгрывали москвичей как в битве за суперкубок страны (4:0), так и в игре чемпионата (2:1).

Следить за матчем между «Спартаком» и «Зенитом» можно будет в подробной текстовой трансляции на портале LiveResult.