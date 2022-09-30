Соболев собрался в Астрахань посмотреть на дельфинов

В третьем туре группового раунда Фонбет Кубка России московский «Спартак» славно отыгрался у питерского «Зенита» за поражение в матче восьмого тура российского чемпионата, когда питерцы выиграли со счетом 2:1. На сей раз «Спартак» забил три безответных мяча, оформив крупную победу.

Два из них записал на свой счет Куинси Промес, еще один добавил Александр Соболев. После матча Соболев неожиданно обратился к болельщикам с просьбой - оказывается, он собрался в Астрахань и ему нужен совет.

- Всем привет. Слушайте, я собрался завтра в Астрахань, подскажите какие-то хорошие дельфинарии. В Москве уже все обходил, хочу новые эмоции какие-то в Астрахани. Спасибо, - записал видеообращение футболист.

В следующем матче «Спартак» сыграет в гостях с «Пари НН», эта игра состоится второго октября в рамках российского чемпионата.