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Семак: «Мы не можем не держать в голове матч с «Ростовом»

29 Сентября 2022 • 20:09 Комментировать
Спартак Москва
...
Зенит
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Через 0 ч. 0 мин.

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем со «Спартаком».

- Где «Зенит» сыграл сильнее против «Спартака» - за Суперкубок или здесь в чемпионате?

- Мне кажется, в чемпионате мы более уверенно контролировали игру. Мы не отталкиваемся от счета. В матче за Суперкубок была равная игра, агрессивная со стороны «Спартака»,  и только затем забитый мяч немного успокоил. Результат может быть любой. Если мы отталкиваемся от качества игры, прошлый матч мы провели очень и очень уверенно.

- Держите ли вы в голове следующую игру с «Ростовом»? Или просто сегодня задача - выиграть и всё? Как это повлияло на состав?

- Мы не можем не держать. Барриос у нас еще не прилетел. Группа игроков, что вернулись со сборных, в разном состоянии. Конечно, мы должны понимать, кому дать сегодня сыграть, кому против «Ростова» сыграть. Это ситуация, если бы мы играли через три дня, наверное, было бы больше вариативности для тренера. Как правило, когда команды проводят две игры, куда бы то ни шло, но если как в предыдущем цикле, три матча через каждые три дня, из них все выездные, нужно ротировать состав, иначе мы получим переутомление и, как следствие, травмы. Естественно, какая-то ротация есть в зависимости от состояния игроков.

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Зенит Сергей Семак
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СПАРТАК МОСКВА ЗЕНИТ
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