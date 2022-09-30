Камоцци: «Отличная победа!»

В третьем туре группового раунда Фонбет Кубка России московский «Спартак» славно отыгрался у питерского «Зенита» за поражение в матче восьмого тура российского чемпионата, когда питерцы выиграли со счетом 2:1. На сей раз «Спартак» забил три безответных мяча, оформив крупную победу. Игру прокомментировал Франко Камоцци - бывший советник экс-владельца московского клуба Леонида Федуна.

- Отличная победа! Думаю, это прекрасный вечер для всех болельщиков »Спартака», - цитирует слова Камоцци издание «Спорт-экспресс».

В следующем матче «Спартак» сыграет в гостях с «Пари НН», эта игра состоится второго октября в рамках российского чемпионата.