Тарханов считает, что «Спартак» способен обыграть «Зенит»

Известный российский тренер Александр Тарханов поделился ожиданиями от матча 3-го тура группового этапа Фонбет Кубка России, в котором «Спартак» встретится с «Зенитом».

«Красно-белые» могут оказать сопротивление питерцам. Если им повезёт, то они выиграют», — приводит слова Тарханова «РБ Спорт».

Матч «Спартак» — «Зенит» состоится сегодня, 29 сентября. Встреча начнётся в 20:30 по московскому времени. На данный момент «красно-белые» опережают петербуржцев в турнирной таблице группы В на три очка. Ответная игра между этими командами состоится 18 ноября.

Напомним, что «Спартак» не может одолеть «Зенит» на протяжении 10 последних матчей подряд.