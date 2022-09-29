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Кубок России

Тарханов считает, что «Спартак» способен обыграть «Зенит»

29 Сентября 2022 • 14:48 Комментировать
Спартак Москва
...
Зенит
1 3.90 X 3.95 2 1.85
Через 5 ч. 15 мин.

Известный российский тренер Александр Тарханов поделился ожиданиями от матча 3-го тура группового этапа Фонбет Кубка России, в котором «Спартак» встретится с «Зенитом».

«Красно-белые» могут оказать сопротивление питерцам. Если им повезёт, то они выиграют», — приводит слова Тарханова «РБ Спорт».

Матч «Спартак» — «Зенит» состоится сегодня, 29 сентября. Встреча начнётся в 20:30 по московскому времени. На данный момент «красно-белые» опережают петербуржцев в турнирной таблице группы В на три очка. Ответная игра между этими командами состоится 18 ноября.

Напомним, что «Спартак» не может одолеть «Зенит» на протяжении 10 последних матчей подряд.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Александр Тарханов
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СПАРТАК МОСКВА ЗЕНИТ
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29.09  20:30 Спартак Москва ... Зенит 3.95 4.10 1.85
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