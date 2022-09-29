Каррера: «Спартак» может бороться за чемпионство»

Бывший наставник московского «Спартака» Массимо Каррера считает, что столичный клуб способен бороться за чемпионство после разгромной победы над «Зенитом» (3:0).

«Я невероятно рад видеть это! Это важная победа, которая показывает, что «Спартак» может бороться за чемпионство», - приводит слова специалиста «Спорт-Экспресс».

После трёх туров группового этапа Фонбет Кубка России «Спартак» со стопроцентным результатом занимает первую строчку в квартете, «Зенит», имея в активе лишь одну победу - на третьем месте. В чемпионате страны «Зенит» лидирует, не проиграв до сих пор ни одного матча, «Спартак» - пятый.