Игонин – о словах Семака: «По Кубку России давно возникает много вопросов»

Экс-футболист петербургского «Зенита» Алексей Игонин отреагировал на заявление наставника «сине-бело-голубых» Сергея Семака.

Напомним, что специалист планирует ротировать состав в предстоящем поединке Фонбет Кубка России против «Спартака». «Слова Семака про ротацию — показатель пренебрежительного отношения к Кубку России? Отчасти. Да. По Кубку России давно возникает много вопросов», – отметил Игонин в интервью Legalbet. По мнению Алексея, у турнира огромные проблемы с имиджем, а отстранение от еврокубков ещё пагубнее сказалось на кубковом состязании.

Третий в текущем сезоне поединок «Спартака» и «Зенита» пройдёт 29 сентября на «Открытие Банк Арене». Начало матча запланировано на 20:30 по московскому времени.

