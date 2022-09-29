Камоцци — о Соболеве: «Саша — один из лучших в «Спартаке» на данный момент»

Франко Камоцци, советник бывшего президента «Спартака» Леонида Федуна, в преддверии матча 3-го тура группового этапа Фонбет Кубка России, в котором «красно-белые» встретятся с «Зенитом», прокомментировал новость о том, что нападающий московской команды Александр Соболев был признан лучшим игроком сентября в чемпионате России.

Итальянец порадовался за российского форварда, выразив надежду на то, что он сумеет отличиться в игре против питерской команды и принести «Спартаку» победу.

«Безусловно, Соболев заслужил звание лучшего игрока месяца в РПЛ. Я очень рад за него, он большой молодец. Саша — один из лучших в «Спартаке» на данный момент», — цитирует Камоцци «РБ Спорт».

Матч «Спартак» — «Зенит» состоится сегодня, 29 сентября. Встреча начнётся в 20:30 по московскому времени.