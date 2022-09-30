Каррера назвал главного претендента на победу в Фонбет Кубке России

Экс-рулевой московского «Спартака» Массимо Каррера оценил шансы «красно-белых» в борьбе за победу в Фонбет Кубке России.

«Думаю, «Спартак» — главный претендент на победу в Кубке России. Будет здорово, если команда выиграет этот турнир второй год подряд», — приводит слова Карреры «РБ Спорт».

Специалист заявил, победа над «Зенитом» доказала тот факт, что «Спартак» может бороться за золотые медали и в РПЛ.

Напомним, столичный клуб обыграл «сине-бело-голубых» в рамках матча 3-го тура группового этапа Фонбет Кубка России со счетом 3:0. В РПЛ «Спартак» идет на пятом месте после десяти игр.