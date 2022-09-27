Баженов считает «Зенит» фаворитом будущего кубкового матча против «Спартака»

В четверг, 29 сентября, в Фонбет Кубке России пройдут матчи третьего тура группового раунда, и в одном из них сразятся «Зенит» и «Спартак». В чемпионате встреча этих команд завершилась победой «Зенита», и нападающий Никита Баженов, в прошлом выступавший за «Спартак», считает, что и на этот раз «Зенит» является фаворитом.

- В моей вселенной ничего не изменилось и фаворит — «Зенит». «Спартаку» будет сложно, но если не будут делать простых ошибок, выиграют борьбу, сыграют на высоком уровне, то тогда есть шанс зацепиться за победу, почему нет? - цитирует слова Баженова издание «Спорт-экспресс».