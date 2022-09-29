Рианчо верит в то, что «Спартак» сможет обыграть «Зенит»

Бывший главный тренер «Спартака» Рауль Рианчо поделился ожиданиями от матча 3-го тура группового этапа Фонбет Кубка России, в котором «красно-белые» встретятся с «Зенитом».

Испанский специалист уверен, что «Спартаку» по силам обыграть петербуржцев в кубковой встрече.

«Если Абаскаль сделал правильные выводы после прошлой игры, то команда не допустит таких ошибок и будет иметь больше шансов на победу. Самое главное, чтобы у игроков был стопроцентный настрой и уверенность», — приводит слова Рианчо «РБ Спорт».

Матч «Спартак» — «Зенит» состоится сегодня, 29 сентября. Начало встречи запланировано на 20:30 по московскому времени.

На данный момент «красно-белые» возглавляют турнирную таблицу группы B, опережая петербуржцев на три очка.