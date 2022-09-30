Маслов высказался о победе «Спартака» над «Зенитом»

Защитник столичного «Спартака» Павел Маслов пообщался с представителями СМИ после крупной победы над петербургским «Зенитом» (3:0) в матче третьего тура групповой стадии Фонбет Кубка России.

«Приятные эмоции, приятно побеждать независимо от соперника. «Зенит» победили, хорошая команда. Эмоции, как и от любой победы, - положительные», - передает слова футболиста пресс-служба «народной команды».

После вчерашней победы «Спартак» набрал девять баллов и лидирует в таблице своей группы.

Следующий матч «красно-белые» сыграют в Премьер-лиге против «Пари НН». Встреча состоится в Нижнем Новгороде в воскресенье, 2 октября.