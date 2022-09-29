​Писарев с матом отреагировал на вопрос об Александре Мостовом

Член тренерского штаба национальной сборной России Николай Писарев приехал на кубковый матч между «Спартаком» и «Зенитом». У специалиста спросили, извинился ли перед ним экс-игрок российской сборной Александр Мостовой.

«Да *** [мужской половой орган] с ним!» - ответил Писарев.

Напомним, что недавно Александр Мостовой назвал Николая Писарева аферистом.

Матч третьего тура групповой стадии Кубка России между «Спартаком» и «Зенитом» стартует в 20:30 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле «Открытие Арене» можно в текстовой трансляции на LiveResult. Не пропустите!