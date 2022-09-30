Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Кубок России

Литвинов: «Никогда не говорил, что «Зенит» страшен»

30 Сентября 2022 • 07:37 Комментировать
Спартак Москва
3:0
Зенит
окончен

Хавбек столичного «Спартака» Руслан Литвинов поделился мнением о петербургском «Зените», с которым накануне «красно-белые» провели матч группового этапа Фонбет Кубка России. «Народная команда» отпраздновала победу со счетом 3:0.

«Никогда не говорил, что «Зенит» страшен. Там игроки высокого класса, но мы не настраиваемся на них как на заядлых врагов. Мы спокойно к ним относимся», - приводятся слова полузащитника на страницах издания «Чемпионат».

Следующий поединок «красно-белые» проведут против «Пари НН» в рамках 11-го тура чемпионата России. Встреча состоится в воскресенье, 2 октября, стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Руслан Литвинов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 30 Сентября
08:56 · Кубок России
Ветеран «Спартака» назвал главную причину разгрома «Зенита»
08:05 · Кубок России
Мостовой - о победе «Спартака» над «Зенитом»: «Пусть порадуются» 1
07:37 · Кубок России
Литвинов: «Никогда не говорил, что «Зенит» страшен»
07:05 · Кубок России
Промес: «Это была тактическая победа над «Зенитом» со счётом 3:0»
05:01 · Кубок России
Игнатов: «Всё круто, эмоции - супер!»
04:16 · Кубок России
Круговой: «Мы просто не забили свои моменты, дело не в недооценке»
04:08 · Кубок России
Николсон: «Это был отличный матч»
03:51 · Кубок России
Чистяков: «Игра была равной, пока не пропустили»
03:42 · Кубок России
Юран: «Уверенная победа»
02:53 · Кубок России
Соболев собрался в Астрахань посмотреть на дельфинов
02:49 · Кубок России
Уткин: «Крутая концовка, очень крутой Промес»
02:45 · Кубок России
Червиченко: «Счёт не по игре»
02:03 · Кубок России
Андрей Мостовой: «Спартак» был более мотивирован»
00:05 · Кубок России
Камоцци: «Отличная победа!»
29 Сентября
23:59 · Кубок России
Промес не считает сегодняшний «Зенит» слабейшим, с которым ему приходилось играть
Все новости