Литвинов: «Никогда не говорил, что «Зенит» страшен»

Хавбек столичного «Спартака» Руслан Литвинов поделился мнением о петербургском «Зените», с которым накануне «красно-белые» провели матч группового этапа Фонбет Кубка России. «Народная команда» отпраздновала победу со счетом 3:0.

«Никогда не говорил, что «Зенит» страшен. Там игроки высокого класса, но мы не настраиваемся на них как на заядлых врагов. Мы спокойно к ним относимся», - приводятся слова полузащитника на страницах издания «Чемпионат».

Следующий поединок «красно-белые» проведут против «Пари НН» в рамках 11-го тура чемпионата России. Встреча состоится в воскресенье, 2 октября, стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.