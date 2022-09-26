​Назначен арбитр на матч «Спартак» - «Зенит»

В ближайший четверг, 29 сентября, «Спартак» и «Зенит» сойдутся лицом к лицу на «Открытие Арене» в матче третьего тура группового этапа Фонбет Кубка России. Российский футбольный союз обнародовал информацию о судейских назначениях на очередное дерби двух столиц. В поле будет работать бригада под руководством Павла Мешкова. У мониторов главным будет Евгений Кукуляк (ВАР), которому поможет Игорь Демешко (АВАР).

Отметим, что «Спартак» и «Зенит» в сезоне 2022/2023 уже пересекались дважды. И в суперкубке, и в чемпионате победу одерживала питерская команда с результатами 4:0 и 2:1 соответственно.