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Чистяков: «Поражение вдвойне обидное, что от «Спартака»

29 Сентября 2022 • 23:17 Комментировать
Спартак Москва
3:0
Зенит
окончен

Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий после матча со «Спартаком» (0:3).

- Поражение вдвойне обидное, что от «Спартака», но ничего. Разберем ошибки и будем двигаться дальше. У нас еще сложная игра в чемпионате с «Ростовом».

- Насколько бьют по настроению разгромное поражение от «Спартака»?

- Бьет, оно бьет, конечно. В раздевалке сейчас поговорили, быстренько по ошибкам прошлись. Но повторюсь, разберем.  Но вы правы, мне лично и команде обидно.

- Вы высказывали претензии к судье…

- Мне кажется, там были спорные моменты, которые оказались не в нашу пользу. Из-за этого я заводился. Но это игра, я не знаю. Не мое дело судить.

- Вам «Спартак» - конкурент?

- Конечно же, да. «Спартак» - легендарный клуб. В какой бы форме он ни был, он всегда конкурентен.

- Правильно ли сказать, что у «Зенита» нет мотивации на Кубок?

- Нет, неправильно. Мы настраивались так же, как и в чемпионате. О недонастрое нету разговоров. На «Спартак» всегда настраиваемся. Кубок, чемпионат. Поэтому нет.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Дмитрий Чистяков
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