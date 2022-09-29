Чистяков: «Поражение вдвойне обидное, что от «Спартака»

Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий после матча со «Спартаком» (0:3).

- Поражение вдвойне обидное, что от «Спартака», но ничего. Разберем ошибки и будем двигаться дальше. У нас еще сложная игра в чемпионате с «Ростовом».

- Насколько бьют по настроению разгромное поражение от «Спартака»?

- Бьет, оно бьет, конечно. В раздевалке сейчас поговорили, быстренько по ошибкам прошлись. Но повторюсь, разберем. Но вы правы, мне лично и команде обидно.

- Вы высказывали претензии к судье…

- Мне кажется, там были спорные моменты, которые оказались не в нашу пользу. Из-за этого я заводился. Но это игра, я не знаю. Не мое дело судить.

- Вам «Спартак» - конкурент?

- Конечно же, да. «Спартак» - легендарный клуб. В какой бы форме он ни был, он всегда конкурентен.

- Правильно ли сказать, что у «Зенита» нет мотивации на Кубок?

- Нет, неправильно. Мы настраивались так же, как и в чемпионате. О недонастрое нету разговоров. На «Спартак» всегда настраиваемся. Кубок, чемпионат. Поэтому нет.