Баженов: «Если кого-то из футболистов «Спартака» мотивирует приход нового спортивного директора, мне грустно за этого игрока»

Бывший нападающий «Спартака» Никита Баженов считает, что приход в клуб нового спортивного директора Пола Эшуорта не должен оказывать никакого влияния на мотивацию игроков.

Напомним, завтра, 29 сентября, «красно-белым» предстоит встретиться с «Зенитом» в матче группового этапа Фонбет Кубка России. Игра начнётся в 20:30 по московскому времени.

«У игроков своя работа — отдельная от работы клубных сотрудников. Меня никогда не мотивировал приход нового директора в клуб или ещё кого-то. Меня мотивировал соперник и желание его победить.

Если кого-то из футболистов «Спартака» мотивирует приход нового спортивного директора, ну, мне грустно за этого игрока», — цитирует Баженова «РБ Спорт».

Напомним, что о назначении Эшуорта было официально объявлено 26 сентября. Ранее англичанин работал в таких клубах, как «Ростов» и «Астана».

После 10 туров текущего розыгрыша чемпионата России «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице с 19 набранными очками в своём активе.