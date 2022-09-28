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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Баженов: «Если кого-то из футболистов «Спартака» мотивирует приход нового спортивного директора, мне грустно за этого игрока»

28 Сентября 2022 • 11:01 Комментировать
Спартак Москва
...
Зенит
1 4.00 X 3.95 2 1.82
29.09 20:30

Бывший нападающий «Спартака» Никита Баженов считает, что приход в клуб нового спортивного директора Пола Эшуорта не должен оказывать никакого влияния на мотивацию игроков.

Напомним, завтра, 29 сентября, «красно-белым» предстоит встретиться с «Зенитом» в матче группового этапа Фонбет Кубка России. Игра начнётся в 20:30 по московскому времени.

«У игроков своя работа — отдельная от работы клубных сотрудников. Меня никогда не мотивировал приход нового директора в клуб или ещё кого-то. Меня мотивировал соперник и желание его победить.

Если кого-то из футболистов «Спартака» мотивирует приход нового спортивного директора, ну, мне грустно за этого игрока», — цитирует Баженова «РБ Спорт».

Напомним, что о назначении Эшуорта было официально объявлено 26 сентября. Ранее англичанин работал в таких клубах, как «Ростов» и «Астана».

После 10 туров текущего розыгрыша чемпионата России «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице с 19 набранными очками в своём активе.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Никита Баженов Пол Эшуорт
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