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Кубок России

​Клаудиньо пропускает матч со «Спартаком» из-за дисквалификации

29 Сентября 2022 • 19:51 Комментировать
Спартак Москва
...
Зенит
1 4.60 X 4.30 2 1.73
Через 0 ч. 1 мин.

В четверг вечером «Зенит» проведёт гостевой матч против «Спартака» в рамках третьего тура групповой стадии Фонбет Кубка России. Поклонники питерской команды не нашли атакующего полузащитника Клаудиньо даже среди запасных игроков на битву двух столиц. Этот факт спровоцировал вопросы, по какой причине бразилец не сыграет в Москве. Стоит напомнить, что Клаудиньо отбывает дисквалификацию – он получил красную карточку в предыдущей кубковой игре «Зенита» против «Крыльев Советов».

Кубковое дерби двух столиц между «Спартаком» и «Зенитом» начнётся в 20:30 по московскому времени. Не пропустите трансляцию в текстовом формате на страницах портала LiveResult.

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Зенит Клаудиньо
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СПАРТАК МОСКВА ЗЕНИТ
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окончен Ахмат 3:1 Ростов 2.20 3.40 3.30
окончен Факел 0:1 Крылья Советов 3.30 3.55 2.19
29.09  20:30 Спартак Москва ... Зенит 3.95 4.10 1.85
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