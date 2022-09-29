Хусаинов: «Малкома должны были удалить за агрессию»

В третьем туре группового раунда Фонбет Кубка России московский «Спартак» славно отыгрался у питерского «Зенита» за поражение в матче восьмого тура российского чемпионата, когда питерцы выиграли со счетом 2:1. На сей раз «Спартак» забил три безответных мяча, оформив крупную победу.

Неприятным моментом матча в глазах авторитетного экс-арбитра Сергея Хусаинова стало поведение бразильца Малкома из питерского «Зенита». Он считает, что Малкома надо было удалить с поля задолго до того, как его заменили на 71-й минуте.

- Мешков своими некомпетентными действиями заводит игроков. Малком заслужил красную карточку за агрессивное поведение, - цитирует слова Хусаинова издание «Спорт-экспресс».