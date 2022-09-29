Бывший футболист «Спартака» Луис Робсон дал комментарий для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» перед кубковым матчем «красно-белых» с «Зенитом».

«За «Спартаком» стараюсь следить. Радует, что команда играет в хороший футбол. Мне нравится то, что я вижу на поле в большинстве матчей, нравится тренерская рука Абаскаля. Знаю, что сегодня играет «Спартак» с «Зенитом». Очень хочется надеяться, что такого ужаса, как в прошлом году, не будет. Хочется пожелать «Спартаку» победы и продолжать радовать болельщиков. Хочется, чтобы сегодня они получили удовольствие от игры», - сказал Робсон.

Следить за матчем «Спартак» - «Зенит» можно будет в текстовой трансляции.