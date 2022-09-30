Шишкин: Абаскаль заставляет своих футболистов играть на максимуме

Защитник медийной команды «Наши Парни» Роман Шишкин высказался после победы «Спартака» над «Зенитом» в матче Фонбет Кубка России.

«Хочется поздравить всех с хорошей, красивой победой. Очень понравилась зрелищность, темп игры, чего нам в последнее время не хватает в больших матчах», — приводит слова Шишкина «РБ Спорт».

Эксперт считает, что основную роль сыграло физическое состояние, в конце игры «Зенит» просел, а «Спартак» уверенно провел всю встречу.

Абаскаль заставляет футболистов показывать максимум, при этом тренерский штаб очень хорошо разобрал соперника и у «красно-белых» не было тех ошибок, которые присутствовали в прошлых матчах, добавил Шишкин.

«Спартак» обыграл «Зенит» в игре 3-го тура группового этапа Фонбет Кубка России со счетом 3:0.