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Кубок России

Кирьяков прокомментировал поражение «Зенита» от «Спартака»

04 Октября 2022 • 16:16 Комментировать
Спартак Москва
3:0
Зенит
окончен

Наставник «Ленинградца» Сергей Кирьяков ответил на вопрос, почему «Зенит» проиграл «Спартаку» в матче 3-го тура Фонбет Кубка России.

«Ну, это Кубок - там сейчас такая система, где можно проигрывать, есть право на ошибку. Думаю, что, если бы турнир проводился по старой системе, была бы и совсем другая борьба», — приводит слова Кирьякова Rusfootball.

По мнению эксперта, эта победа не говорит о том, что «Спартак» сможет составить конкуренцию «Зениту».

Напомним, «красно-белые» разгромили санкт-петербургский клуб в рамках группового этапа Фонбет Кубка России со счетом 3:0 и продолжают уверенно лидировать в квартете В, набрав 9 очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Сергей Кирьяков
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