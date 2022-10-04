Кирьяков прокомментировал поражение «Зенита» от «Спартака»

Наставник «Ленинградца» Сергей Кирьяков ответил на вопрос, почему «Зенит» проиграл «Спартаку» в матче 3-го тура Фонбет Кубка России.

«Ну, это Кубок - там сейчас такая система, где можно проигрывать, есть право на ошибку. Думаю, что, если бы турнир проводился по старой системе, была бы и совсем другая борьба», — приводит слова Кирьякова Rusfootball.

По мнению эксперта, эта победа не говорит о том, что «Спартак» сможет составить конкуренцию «Зениту».

Напомним, «красно-белые» разгромили санкт-петербургский клуб в рамках группового этапа Фонбет Кубка России со счетом 3:0 и продолжают уверенно лидировать в квартете В, набрав 9 очков.