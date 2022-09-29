Бушманов оценил шансы в матче «Спартак» - «Зенит»

Экс-игрок московского «Спартака» Евгений Бушманов высказался относительно предстоящего поединка между «красно-белыми» и петербургским «Зенитом» в групповом раунде Фонбет Кубка России.

«Нас ожидает очень интересный матч. Когда встречаются «Спартак» и «Зенит», всегда получается захватывающая встреча. Фаворита нет. Шансы на победу равны», - передает слова Бушманова «РБ Спорт».

«Спартак» примет «Зенит» на стадионе «Открытие Банк Арена» сегодня, 29 сентября. Начало запланировано в 20:30 по московскому времени.

Следить за подробной текстовой онлайн-трансляцией матча можно будет на Liveresult.ru.