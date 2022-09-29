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Кубок России

Бушманов оценил шансы в матче «Спартак» - «Зенит»

29 Сентября 2022 • 11:29 Комментировать
Спартак Москва
...
Зенит
1 3.90 X 3.95 2 1.85
Через 7 ч. 44 мин.

Экс-игрок московского «Спартака» Евгений Бушманов высказался относительно предстоящего поединка между «красно-белыми» и петербургским «Зенитом» в групповом раунде Фонбет Кубка России.

«Нас ожидает очень интересный матч. Когда встречаются «Спартак» и «Зенит», всегда получается захватывающая встреча. Фаворита нет. Шансы на победу равны», - передает слова Бушманова «РБ Спорт».

«Спартак» примет «Зенит» на стадионе «Открытие Банк Арена» сегодня, 29 сентября. Начало запланировано в 20:30 по московскому времени.

Следить за подробной текстовой онлайн-трансляцией матча можно будет на Liveresult.ru.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Евгений Бушманов
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СПАРТАК МОСКВА ЗЕНИТ
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29.09  17:30 Факел ... Крылья Советов 3.30 3.55 2.19
29.09  20:30 Спартак Москва ... Зенит 3.95 4.10 1.85
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