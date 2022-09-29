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Кубок России

Московский «Спартак» впервые за последние пять лет обыграл питерский «Зенит»

29 Сентября 2022 • 22:54 Комментировать (3)
Спартак Москва
3:0
Зенит
окончен

В третьем туре группового раунда Фонбет Кубка России московский «Спартак» славно отыгрался у питерского «Зенита» за поражение в матче восьмого тура российского чемпионата, когда питерцы выиграли со счетом 2:1.

На сей раз «Спартак» забил три безответных мяча, оформив крупную победу. Все голы были забиты под занавес матча. Отличились нидерландский нападающий Куинси Промес, забивший дважды, а также Александр Соболев.

Как выяснилось, это была первая победа «Спартака» над «Зенитом» с учетом всех турниров с ноября 2017 года. Тогда, 27 ноября 2017 года, «Спартак» обыграл питерский клуб со счетом 3:1.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит
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Комментарии (3)
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superzina
29 Сентября 2022 в 23:06
А. Такого предвзятого судейства в пользу одной команды , ( в пользу Спартака ) , я давно не видел .
Даже Николаев , назвав ошибки судьи шероховатостями , признал что они были в пользу Спартака .
Б. Второй фактор - ошибки Семака .
wild cat
29 Сентября 2022 в 23:01
ах ха ха..)) малацы !!!
wertygaz
29 Сентября 2022 в 22:56
Порадовали… молодцы…
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окончен Факел 0:1 Крылья Советов
окончен Спартак Москва 3:0 Зенит 4.60 4.30 1.73
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