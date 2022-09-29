Московский «Спартак» впервые за последние пять лет обыграл питерский «Зенит»

В третьем туре группового раунда Фонбет Кубка России московский «Спартак» славно отыгрался у питерского «Зенита» за поражение в матче восьмого тура российского чемпионата, когда питерцы выиграли со счетом 2:1.
На сей раз «Спартак» забил три безответных мяча, оформив крупную победу. Все голы были забиты под занавес матча. Отличились нидерландский нападающий Куинси Промес, забивший дважды, а также Александр Соболев.
Как выяснилось, это была первая победа «Спартака» над «Зенитом» с учетом всех турниров с ноября 2017 года. Тогда, 27 ноября 2017 года, «Спартак» обыграл питерский клуб со счетом 3:1.
Даже Николаев , назвав ошибки судьи шероховатостями , признал что они были в пользу Спартака .
Б. Второй фактор - ошибки Семака .
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