Московский «Спартак» впервые за последние пять лет обыграл питерский «Зенит»

В третьем туре группового раунда Фонбет Кубка России московский «Спартак» славно отыгрался у питерского «Зенита» за поражение в матче восьмого тура российского чемпионата, когда питерцы выиграли со счетом 2:1.

На сей раз «Спартак» забил три безответных мяча, оформив крупную победу. Все голы были забиты под занавес матча. Отличились нидерландский нападающий Куинси Промес, забивший дважды, а также Александр Соболев.

Как выяснилось, это была первая победа «Спартака» над «Зенитом» с учетом всех турниров с ноября 2017 года. Тогда, 27 ноября 2017 года, «Спартак» обыграл питерский клуб со счетом 3:1.