Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Кубок России

Семак: «Спартак» — один из наших главных соперников

27 Сентября 2022 • 15:23 Комментировать
Спартак Москва
...
Зенит
1 4.00 X 3.95 2 1.82
29.09 20:30

Наставник «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от предстоящей встречи 3-го тура Фонбет Кубка России со «Спартаком».

«Нас ждет интересный матч по многим критериям. Говорил и говорю, что «Спартак» демонстрирует хорошее качество игры. Думаю, это один из наших главных соперников на сегодняшний день», — приводит слова Семака официальный сайт «сине-бело-голубых».

Специалист отметил, что частые матчи против «Спартака» в этом сезоне никак не влияют на подготовку к предстоящей игре, потому что «красно-белые» меняют схемы, опираясь на своих игроков, поэтому частота встреч не дает плюсов или минусов.

Столичный клуб примет «Зенит» на своем поле 29 сентября в 20:30 по мск.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Сергей Семак
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
СПАРТАК МОСКВА ЗЕНИТ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
28.09  15:00 Урал ... Торпедо Москва 1.91 3.45 4.40
Все матчи
Новости
Сегодня, 27 Сентября
15:23 · Кубок России
Семак: «Спартак» — один из наших главных соперников
13:57 · Кубок России
Агент сообщил, что Щенников попадёт в заявку ЦСКА на матч против «Сочи»
12:43 · Россия. Премьер-лига
Барриос может пропустить матч Кубка России со «Спартаком»
26 Сентября
17:15 · Россия. Премьер-лига
Анар Мамедов — новый спортивный директор «Химок» официально
14:41 · Кубок России
​Кубковые матчи начнутся с минуты молчания
14:19 · Кубок России
​Назначен арбитр на матч «Спартак» - «Зенит»
11:44 · Россия. Премьер-лига
Белоус — о «Спартаке» и «Зените»: «Сейчас мы видим, что между этими командами всё-таки есть большая разница в классе»
23 Сентября
15:46 · Кубок России
​«СтавропольАгроСоюз» может не сыграть в Фонбет Кубке России из-за частичной мобилизации
13:33 · Россия. Премьер-лига
Кайо вернётся в строй к следующему матчу «Краснодара»
20 Сентября
10:11 · Кубок России
Основатель «Амкала» рассказал о сумме выезда в Санкт-Петербург
19 Сентября
11:32 · Кубок России
Чернов: «Крылья Советов» помогли «Спартаку», обыграв «Зенит»
18 Сентября
16:34 · Кубок России
Пивоваров поделился мнением о новом формате Фонбет Кубка России
14:05 · Кубок России
​Состоялась жеребьёвка Фонбет Кубка России: результаты 1
13:54 · Россия. Премьер-лига
Мантуан надеется добавить к голам «Динамо» и ЦСКА гол «Спартаку»
17 Сентября
18:47 · Кубок России
Шишкин — о победе «Спартака» над «Факелом»: «По игре всё закономерно»
Все новости