Семак: «Спартак» — один из наших главных соперников

Наставник «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от предстоящей встречи 3-го тура Фонбет Кубка России со «Спартаком».

«Нас ждет интересный матч по многим критериям. Говорил и говорю, что «Спартак» демонстрирует хорошее качество игры. Думаю, это один из наших главных соперников на сегодняшний день», — приводит слова Семака официальный сайт «сине-бело-голубых».

Специалист отметил, что частые матчи против «Спартака» в этом сезоне никак не влияют на подготовку к предстоящей игре, потому что «красно-белые» меняют схемы, опираясь на своих игроков, поэтому частота встреч не дает плюсов или минусов.

Столичный клуб примет «Зенит» на своем поле 29 сентября в 20:30 по мск.