Гендиректор «Спартака» Мележиков отреагировал на победу над «Зенитом»

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков оценил разгромную победу своего клуба над петербургским «Зенитом» в рамках третьего тура группового этапа Фонбет Кубка России.

«Хорошая игра, всё по делу», - цитирует Мележикова «Чемпионат.com».

«Красно-белые» одержали победу над клубом из Санкт-Петербурга со счётом 3:0. Все голы пришлись на вторую половину игры. Забитыми мячами отметились Куинси Промес (на 79 и 90+5 минутах) и Александр Соболев (на 86 минуте).

«Спартак» в первый раз с 2006 года обыграл «Зенит» с разницей в три мяча.