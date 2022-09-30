Гаджиев: «Спартак» обыграл самую сильную команду России»

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев высказался после победы «Спартака» над «Зенитом» в матче 3-го тура Фонбет Кубка России.

«Эта победа может психологически повлиять на «Спартак», тем более с таким счетом. Нужно признать, что вчера «красно-белые» обыграли, по сути, самую сильную команду России», — приводит слова Гаджиева «РБ Спорт».

Эксперт заявил, что всем нужен сильный «Спартак», главное, чтобы команда закрепила эту победу результатами в чемпионате, «красно-белым» необходима стабильность, только тогда можно будет бороться с «Зенитом».

«Спартак» разгромил «Зенит» в рамках матча группового этапа Фонбет Кубка России со счетом 3:0.