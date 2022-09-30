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Кубок России

Гаджиев: «Спартак» обыграл самую сильную команду России»

30 Сентября 2022 • 15:22 Комментировать (1)
Спартак Москва
3:0
Зенит
окончен

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев высказался после победы «Спартака» над «Зенитом» в матче 3-го тура Фонбет Кубка России.

«Эта победа может психологически повлиять на «Спартак», тем более с таким счетом. Нужно признать, что вчера «красно-белые» обыграли, по сути, самую сильную команду России», — приводит слова Гаджиева «РБ Спорт».

Эксперт заявил, что всем нужен сильный «Спартак», главное, чтобы команда закрепила эту победу результатами в чемпионате, «красно-белым» необходима стабильность, только тогда можно будет бороться с «Зенитом».

«Спартак» разгромил «Зенит» в рамках матча группового этапа Фонбет Кубка России со счетом 3:0.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Гаджи Гаджиев
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Комментарии (1)
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HG2017
30 Сентября 2022 в 15:55
Как сказал бы Особенный, опять слабенькая команда обыграла сильную ))
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