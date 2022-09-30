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Кубок России

Радченко прокомментировал результат матча «Спартак» - «Зенит»

30 Сентября 2022 • 19:20 Комментировать
Спартак Москва
3:0
Зенит
окончен

Тренер академии «Зенита» Дмитрий Радченко высказался о поражении «сине-бело-голубых» в матче Фонбет Кубка России от «Спартака».

«Зенит» проиграл из-за отсутствия Барриоса? Нет, точно не из-за этого. Отсутствие одного футболиста не могло повлиять на всю команду», — цитирует Радченко «РБ Спорт».

При этом тренер заявил, что Вилмар Барриос является лучшим опорником в РПЛ. «Зенит» отойдет от проигрыша, потому что это опытная команда, а «Спартак» может побороться с «сине-бело-голубыми» за золотые медали чемпионата России, добавил Радченко.

«Красно-белые» обыграли «Зенит» в рамках матча 3-го тура группового этапа Фонбет Кубка России со счетом 3:0.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Дмитрий Радченко
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