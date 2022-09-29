Веденеев — о матче «Спартака» и «Зенита»: «Ситуацию будут подогревать вплоть до начала матча, но всё получится обыденно»

Бывший защитник «Зенита» Сергей Веденеев поделился ожиданиями от матча 3-го тура группового этапа Фонбет Кубка России, в котором петербургская команда встретится со «Спартаком».

По мнению Веденеева, назвать битвой предстоящий матч нельзя, так как в российском чемпионате команды уже давно перестали играть жёстко, ориентируясь больше на тактику.

«Мне кажется слово «битва» для нашего чемпионата сейчас вообще не подходит. Битва — это про английский футбол, где по-настоящему команды играют жёстко, это нравится зрителям. А у нас давно такого нет. Во времена Газзаева и Сёмина были две команды, от которых можно было такого ожидать», — цитирует Веденеева «РБ Спорт».

Экс-футболист также признался, что не ожидает увидеть ничего выдающегося в противостоянии «Зенита» и «Спартака», несмотря на то, что «подогревать» интерес к этой игре будут до самого начала матча.

Матч «Спартак» — «Зенит» состоится сегодня, 29 сентября. Начало встречи запланировано на 20:30 по московскому времени.