Промес не считает сегодняшний «Зенит» слабейшим, с которым ему приходилось играть

Игрок московского «Спартака» Куинси Промес прокомментировал победу над «Зенитом» в матче третьего тура Фонбет Кубка России (3:0).

На вопрос «Можно ли сказать, что у «Спартака» есть шансы на титул в чемпионате, что «Зенит» непобедим?» футболист ответил: «Сегодня была кубковая игра. В чемпионате мы играем в воскресенье», - цитирует нападающего «Спорт-Экспресс».

Кроме того, Промес заявил, что это не слабейший «Зенит», с которым ему приходилось играть. Он считает, что петербургский клуб надо уважать, так как на данный момент они находятся на первом месте в Премьер-лиге, у них сильная команда, а также они являются действующим чемпионом. Несмотря на всё это, игрок отметил, что сегодня сильнее были «красно-белые».