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Кубок России

Петржела: «В чемпионате «Спартак» — не конкурент «Зениту»

01 Октября 2022 • 13:00 Комментировать
Спартак Москва
3:0
Зенит
окончен

Экс-тренер петербургского «Зенита» Властимил Петржела дал комментарий относительно поражения своего бывшего коллектива «Спартаку» в рамках Фонбет Кубка России.

«У «Спартака» нет никаких шансов повторить результат матча Кубка России в чемпионате. Такое возможно только в Кубке, где у «Зенита» нет никакой мотивации. В чемпионате же «Спартак» — вообще не конкурент «Зениту», – заявил чешский специалист в интервью «РБ Спорт».

По его мнению, аналогичный исход во встрече Российской премьер-лиги возможен исключительно, если Сергей Семак решит выпустить на игру дублирующий состав. Основная обойма футболистов «Зенита», по словам Петржелы, на две головы выше, чем у «Спартака».

Напомним, что первая с 2017 года победа «красно-белых» пришлась на недавний кубковый поединок, в котором подопечные Гильермо Абаскаля выиграли со счётом 3:0.
 

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Властимил Петржела
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