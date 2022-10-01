Петржела: «В чемпионате «Спартак» — не конкурент «Зениту»

Экс-тренер петербургского «Зенита» Властимил Петржела дал комментарий относительно поражения своего бывшего коллектива «Спартаку» в рамках Фонбет Кубка России.

«У «Спартака» нет никаких шансов повторить результат матча Кубка России в чемпионате. Такое возможно только в Кубке, где у «Зенита» нет никакой мотивации. В чемпионате же «Спартак» — вообще не конкурент «Зениту», – заявил чешский специалист в интервью «РБ Спорт».

По его мнению, аналогичный исход во встрече Российской премьер-лиги возможен исключительно, если Сергей Семак решит выпустить на игру дублирующий состав. Основная обойма футболистов «Зенита», по словам Петржелы, на две головы выше, чем у «Спартака».

Напомним, что первая с 2017 года победа «красно-белых» пришлась на недавний кубковый поединок, в котором подопечные Гильермо Абаскаля выиграли со счётом 3:0.

