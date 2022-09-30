Бывший футболист «Спартака» и «Зенита» Максим Деменко после дерби двух столиц в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» заявил, что хозяева победили заслуженно, но отметил, что пока рано говорить о брошенной перчатке в борьбе за чемпионство.

- Это была лучшая игра «Спартака» за последнее время?

- Да. Обыграли лидера. Семак говорил после матча о составе, но надо прекратить эти моменты. «Спартак» действительно сыграл здорово. Да, «Зенит» не реализовал моменты, но хозяева победили заслуженно. Для команды это очень большой шаг, чтобы показать, что они могут играть в футбол и получать удовольствие.

- Леонид Федун после матча сказал, что когда «Зенит» заменил бразильцев, то с ним можнобыло спокойно играть. Согласны с этим?

- Я бы так не сказал. Они так же бьются, играют. Другое дело, что питерцы не реализовали моменты, как и «Спартак» в первом матче с ними в чемпионате. При счете 1:0 забей тогда «Спартак» второй мяч, и неизвестно, как тот матч бы закончился. Поэтому я бы не стал говорить, что когда ушли бразильцы, хозяевам стало легче играть.

- Считаете у «Зенита» нет бразилозависимости? Мы же видели, как «Спартак» захватил центр поля, когда ушли Малком и Вендел.

- Соглашусь, что когда есть игроки выше классом, сопернику тяжело. Но как только у «Зенита» не оптимальный состав и он не добивается победы, Семак начинает жаловаться, что не те игроки. «Спартак» - молодец. Выиграл заслуженно, по игре. Если «Спартак» будет и дальше так продолжать, поверьте, ни с «Зенитом», ни с какой другой командой проблем не возникнет. Сейчас клубы побеждают за счет настроя и физического состояния.

- Получается, другие игроки «Зенита» надеются на легионеров?

- Не думаю. Есть игровая модель, где тренер ставит футболистов выше классом. Но другие ребята не сильно им уступают. Поэтому когда меняется состав, то игроки, которые не часто выходят, должны проявлять свои лучше качества.

- Показалось что «Спартак» перебегал «Зенит» и физически выглядел лучше.

- Да. Мы видели, что ребята хорошо подготовлены. В паузу они поработали. Это сказалось. «Спартаку» было очень важно обыграть «Зенит», и он это сделал. Реализовал свои моменты.

- Голевая серия Соболева составляет уже шесть матчей. Вчера он забил красивый и непростой мяч. Что думаете о его игре?

- Соболев получает уверенность, потому что тренер ему доверяет. А это происходит, когда футболист действительно отрабатывает те функции, которые требует тренер, даже если он не забивает. Нападающий может открыть зону для полузащитников, отдать передачу. Соболев отрабатывает, и это очень важно. Поэтому Саша сейчас раскрывается, забивает. У него воодушевление. Он получает уверенность.

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- Бросил ли «Спартак» «Зениту» перчатку в гонке за чемпионство?

- Рано так говорить. Но для команды это внутренняя уверенность. Другое дело, чтобы это не переросло в самоуверенность. Впереди матч с «Пари НН». Это будет совсем другой матч и эмоции. «Спартак» будет играть по-другому. Но если гости почувствуют расслабленность, «Пари НН» сразу за это накажет. На каждый матч надо максимально настраиваться. Тогда проблем не будет.

- До этого матча серия «Спартака» без побед над «Зенитом» составляла 11 игр. Почему она так затянулась?

- Бывают неудобные команды, или они просто сильнее. Взять недавний матч, в котором «Зенит» выиграл 2:1. В первом тайме были моменты, и «Спартак» забил свой мяч. Начался второй тайм, какой-то рикошет, и питерцы сравняли счет. А потом забили еще. А «Спартак» не смог. Такие матчи и серии случаются. Понятно, что по составу «Зенит» сильнее всех в чемпионате. Хорошо, что «Спартаку» удалось прервать затяжную серию, но все равно игры забываются. Дальше будут матчи чемпионата.

Елена Григорьевская