Бывший футболист «Спартака» и «Зенита» Максим Деменко в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым поделился ожиданиями от предстоящего матча между «красно-белыми» и «сине-бело-голубыми» в Фонбет Кубке России.

«Говорят, что у «Зенита» есть потери. Многие уже сейчас говорят о том, что у «Спартака» хороший шанс взять реванш. Но это все преждевременно. Матч будет интересным. «Спартак», конечно, после двух поражений в этом сезоне хочет реабилитироваться и взять реванш у «Зенита». Борьба будет. Надеюсь, что «Спартак» продемонстрирует свои лучшие качества. Но это не значит, что мои зрительские симпатии на стороне «красно-белых». Я не болею ни за «Спартак», ни за «Зенит». Я не болею за какую-то определенную команду, я просто хочу увидеть яркий футбол всегда.

Принципиальность этого матча при новом формате Кубка? Кто бы что ни говорил, Кубок России - это трофей. Кто говорит, что он не особо важен, лукавят. Просто есть команды, которые изначально понимают, что для них нет смысла. Кубок России как был трофеем, так им и остался. А такие матчи, как «Спартак» - «Зенит», принципиальны сами по себе», - сказал Деменко.

Матч «Спартак» - «Зенит» начнётся в 20:30.