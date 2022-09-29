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Кубок России

Джикия прокомментировал победу над «Зенитом»

29 Сентября 2022 • 23:42 Комментировать
Спартак Москва
3:0
Зенит
окончен

Центральный защитник столичного «Спартака» Георгий Джикия поделился мнением об успешном поединке Фонбет Кубка России против петербургского «Зенита».

«Великая победа? Давайте не будем перебарщивать. Была кубковая игра и мы выиграли 3:0», – заявил капитан «красно-белых» в интервью «Чемпионату».

Отметим, что «Спартак» прервал неудачную серию игр против «Зенита», длившуюся с 2017 года. В первой за долгое время победе над петербургским клубом поучаствовали Александр Соболев и Куинси Промес, забивший дважды.

«Спартак» с тремя победами возглавляет свою группу в Фонбет Кубке России.
 

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Георгий Джикия
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