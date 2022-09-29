Джикия прокомментировал победу над «Зенитом»

Центральный защитник столичного «Спартака» Георгий Джикия поделился мнением об успешном поединке Фонбет Кубка России против петербургского «Зенита».

«Великая победа? Давайте не будем перебарщивать. Была кубковая игра и мы выиграли 3:0», – заявил капитан «красно-белых» в интервью «Чемпионату».

Отметим, что «Спартак» прервал неудачную серию игр против «Зенита», длившуюся с 2017 года. В первой за долгое время победе над петербургским клубом поучаствовали Александр Соболев и Куинси Промес, забивший дважды.

«Спартак» с тремя победами возглавляет свою группу в Фонбет Кубке России.

